Бразилец в начале сезона попал в лазарет с разрывом крестообразной связки. Эдер Милитао вернулся в состав Реала в марте, но получал крохи игрового времени.

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Как сообщает Mundo Deportivo, до травмы 26-летний защитник имел полное доверие от Карло Анчелотти. После его восстановления от повреждения тренерский штаб уже не видит в Милитао бесспорного игрока основы. Руководство Реала склоняется к тому, что продать бразильца летом.

Напомним, Эдер Милитао выступает за "сливочных" с 2019 года. В общем защитник отыграл за Реал в 154 матчах, в которых забил 11 голов и отдал пять ассистов. Действующее соглашение Милитао с мадридцами действует до 2028 года.

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