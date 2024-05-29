Реал определился с судьбой звездного защитника – тяжелая травма стала причиной непростого решения
Защитник Реала и сборной Бразилии Эдер Милитао может сменить клубную прописку.
Бразилец в начале сезона попал в лазарет с разрывом крестообразной связки. Эдер Милитао вернулся в состав Реала в марте, но получал крохи игрового времени.
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Как сообщает Mundo Deportivo, до травмы 26-летний защитник имел полное доверие от Карло Анчелотти. После его восстановления от повреждения тренерский штаб уже не видит в Милитао бесспорного игрока основы. Руководство Реала склоняется к тому, что продать бразильца летом.
Напомним, Эдер Милитао выступает за "сливочных" с 2019 года. В общем защитник отыграл за Реал в 154 матчах, в которых забил 11 голов и отдал пять ассистов. Действующее соглашение Милитао с мадридцами действует до 2028 года.
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