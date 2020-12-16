Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до лета 2022 года, и форвард до сих пор не решил, стоит ли его продлевать. Решающим фактором может стать Лига чемпионов, утверждает AS.

Мбаппе шокировал кардинальной сменой имиджа

По информации издания, 21-летний футболист может решить покинуть ПСЖ, если его команда не сможет преодолеть барьер 1/8 финала. На этой стадии главного еврокубка парижанам будет противостоять испанская Барселона.

Очередная потенциальная неудача в Европе может подтолкнуть Мбаппе к смене клубной прописки. Новым клубом француза должен стать мадридский Реал, который уже давно заинтересован в подписании звездного нападающего. Таким образом Барса может нечаянно оказать содействие своему извечному врагу.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из Монако. Сначала нападающий присоединился к парижской команде на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. К слову, Килиан в текущем сезоне провел в составе ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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