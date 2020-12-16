Нападник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе не впевнений у своєму майбутньому.

Чинний контракт Мбаппе з парижанами розрахований до літа 2022 року, і форвард досі не вирішив, чи варто його продовжувати. Вирішальним фактором може стати Ліга чемпіонів, стверджує AS.

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За інформацією видання, 21-річний футболіст може вирішити покинути ПСЖ, якщо його команда не зможе подолати бар'єр 1/8 фіналу. На цій стадії головного єврокубка парижанам протистоятиме іспанська Барселона.

Чергова потенційна невдача у Європі може підштовхнути Мбаппе до зміни клубної прописки. Новим клубом француза повинен стати мадридський Реал, який вже давно зацікавлений у підписанні зіркового нападника. Таким чином Барса може ненавмисно посприяти своєму одвічному ворогу.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов у ПСЖ влітку 2017 року із Монако. Спершу нападник приєднався до паризької команді на правах оренди, проте договір включав обов'язковий викуп. До слова, Кіліан у поточному сезоні провів у складі ПСЖ 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 голів і зробив 5 результативних передач.

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