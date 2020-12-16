Килиан шокировал своих подписчиков в Instagram новым фото. Мбаппе перекрасил волосы в яркий голубой цвет. "Среда в Париже", – подписал снимок Мбаппе.

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Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из Монако. Сначала нападающий присоединился к парижской команде на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до лета 2022 года.

К слову, 21-летний футболист в текущем сезоне провел в составе ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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