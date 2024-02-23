Нападающий Аль-Хиляля Неймар не отвернулся от Дани Алвеса, который попал в сексуальный скандал.

Накануне суд столицы Каталонии признал виновным Дани Алвеса в совершении сексуального преступления. За это бразилец должен провести за решеткой 4,5 года. Его адвокаты еще будут обжаловать решение.

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Издание UOL сообщает, что в этом процессе Алвесу помог Неймар, который оплатил все судебные издержки и "компенсацию за причиненный ущерб". Общая сумма составляет 150 тысяч евро. Это якобы помогло подсудимому получить минимальный срок наказания.

Вмешательство посторонних лиц было необходимым. Дани Алвес не мог заплатить из своего кармана, ведь все его активы заморожены из-за развода с женой, которая судится из-за неуплаты алиментов.

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