Нещодавно іспанський суд оголосив вирок бразильському захиснику. Дані Алвеса засудили до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за зґвалтування.

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Як повідомляє Marca, після засудження бразильця Барселона прибрала профіль захисника з розділу легенд клубу. За 125 років існування 102 гравці були названі легендами "блаугранас".

Дані Алвес – другий найтитулованіший футболіст в історії. За свою кар'єру він виграв 43 трофеї. У складі Барселони бразилець зіграв у 408 матчах, вигравши три Ліги чемпіонів, три Клубні чемпіонати світу, 6 титулів чемпіона Іспанії, 4 Кубка Іспанії та 4 Суперкубка Іспанії.

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