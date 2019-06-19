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Барселона и Валенсия согласовали обмен голкиперами

10:40 111 Читати українською
Барселона и Валенсия согласовали обмен голкиперами
Яспер Силлессен / ФК Барселона

Вратари Барселоны и Валенсии Яспер Силлессен и Норберто Нето соответственно поменяются клубами.

Голкипер Барселоны Яспер Силлессен продолжит карьеру в Валенсии, тогда как Нето переедет на Камп Ноу, сообщает Marca.

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Голкипер сборной Нидерландов не устраивает роль дублера Марка-Андре тер Штегена, а потому он стремится сменить клубную прописку. Нето стал одним из главных героев "летучих мышей" в триумфальном розыгрыше Кубка Испании сезона 2018/19.

Барселона по итогам прошлого сезона стала чемпионом Испании, но уступила в финале национального Кубка и полуфинале Лиги чемпионов.

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