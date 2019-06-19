Барселона та Валенсія узгодили обмін голкіперами

Голкіпери Барселони та Валенсії Яспер Сіллессен та Норберто Нето відповідно поміняються клубами.

Голкіпер Барселони Яспер Сіллессен продовжить кар'єру у Валенсії, тоді як Нето переїде на Камп Ноу, повідомляє Marca.

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Голкіпера збірної Нідерландів не влаштовує роль дублера Марка-Андре тер Штегена, а тому він прагне змінити клубну прописку. Нето став одним із головних героєв "кажанів" у тріумфальному розіграші Кубка Іспанії сезону 2018/19.

Барселона за підсумками минулого сезону стала чемпіоном Іспанії, але поступилась у фіналі національного Кубка та півфіналі Ліги чемпіонів.

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