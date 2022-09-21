Юный форвард находится в сфере интересов топ-клубов. Ювентус уже пытался купить его за 15 миллионов евро, но получил отказ. Пока борьбу за право подписать Витора Роке ведут Реал и Барселона, сообщает Mundo Deportivo.

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Результаты 17-летнего нападающего позволяют Атлетико Паранаэнсе надеяться на немалую сумму компенсации. Речь идет о тех же 45 млн, которые несколько лет назад Реал платил за Винисиуса. Роке в нынешнем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Ярче всего Витор себя проявляет в Кубке Либертадорес, где его голы помогли Атлетико выйти в финал (состоится в октябре).

Луис Фелипе Сколари, выигравший ЧМ-2022 во главе сборной Бразилии, не боится доверять юному форварду: "Витору всего 17 лет, но его физическая, техническая и ментальная подготовка позволяет ему выглядеть на 22-23. Роке – очень сложный нападающий для защитников: он хорошо защищает мяч, быстрый и действует не только в пределах штрафной. Впоследствии он еще разовьет свои умения".

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