"Да, у меня были шансы уйти. Сейчас подписание нового контракта с Реалом не зависит от меня, поскольку есть много факторов. Надеюсь, это произойдет, я всегда был счастлив здесь.

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Слухи в моей ситуации – это нормально. Я могу подписать контракт как свободный агент с любым клубом через несколько месяцев... Не знаю, хочет ли меня Барселона. Никогда не думал о будущем в этой команде, не оценивал такой сценарий. Поэтому не знаю. Сейчас не могу ответить", – цитирует Асенсио Partidazo de la Cope.

Напомним, воспитанник Мальорки стал игроком Реала в 2015 году за 3,9 миллиона евро. Еще сезон Асенсио отыграл за Эспаньол на правах аренды, а с 2016-го неизменно выступает за Мадрид. Марко провел за "сливочных" 239 матчей во всех турнирах (50 голов и 24 ассиста).

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