Юний форвард перебуває у сфері інтересів топ-клубів. Ювентус вже намагався його купити за 15 мільйонів євро, але отримав відмову. Наразі боротьбу за право підписати Вітора Роке ведуть Реал та Барселона, повідомляє Mundo Deportivo.

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Результати 17-річного нападника дозволяють Атлетіко Паранаенсе сподіватися на чималу суму компенсації. Йдеться про все ті ж 45 млн, які кілька років тому Реал платив за Вінісіуса. Роке у нинішньому сезоні зіграв 40 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 4 асисти. Найяскравіше Вітор себе проявляє у Кубку Лібертадорес, де його голи допомогли Атлетіко вийти у фінал (відбудеться в жовтні).

Луїс Феліпе Сколарі, який виграв ЧС-2022 на чолі збірної Бразилії не боїться довіряти юному форварду: "Вітору лише 17 років, але його фізична, технічна та ментальна підготовка дозволяє йому виглядати на 22-23. Роке – дуже складний нападник для захисників: він добре захищає м'яч, швидкий і діє не лише в межах штрафного. Згодом він іще розвине свої вміння".

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