Барселона наконец окончательно согласовала новый контракт с 18-летним центральным полузащитником, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Соглашение рассчитано до июня 2026 года и будет подписано в ближайшие дни или часы. Также стороны определились с клаусулой. Она составит 1 млрд евро, что теперь является рекордом для Барселоны.

Напомним, Педри стал открытием и рекордсменом в прошлом сезоне, в текущей кампании испанский хавбек провел 4 встречи, после чего, к сожалению для Рональда Кумана, получил повреждение.

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