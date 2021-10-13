Барселона нарешті остаточно узгодила новий контракт з 18-річним центральним півзахисником, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Угода розрахована до червня 2026 року і буде підписана у найближчі дні чи години. Також сторони визначились із клаусулою. Вона складатиме 1 мільярд євро, що тепер є новим рекордом для Барселони.

Нагадаємо, Педрі став відкриттям і рекордсменом минулого сезону, в поточній кампанії іспанський хавбек провів 4 зустрічі, після чого, на жаль для Рональда Кумана, зазнав пошкодження.

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