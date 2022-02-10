Вингер Реала Марко Асенсио считает, что сейчас нужно ориентироваться не на Барселону или Атлетико.

"Правда в том, что эти команды слишком далеко от нас. Сейчас наш главный соперник – Севилья, которая ближе. Мы должны оставаться постоянными и держаться подальше от всех конкурентов.

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Я не буду выбирать между Барсой Хави и Атлетико Симеоне. Барселона показывает отличные результаты. Это две великие команды, которые мы не должны забывать. Каждая со своим стилем. Обычно они наши конкуренты, они сильны, но мы всегда смотрим на себя", – заявил Асенсио в интервью AS.

Добавим, что Реал уверенно возглавляет таблицу Примеры с 6 очками отрыва от Севильи. Барселона отстает на 15 очков (четвертое место), Атлетико на 17 (пятое).

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