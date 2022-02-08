Хавбек сборной Австрии выложил в Instagram фотографию в образе, напоминающем выезд на огород в выходные – чего стоят только брюки и обувь 29-летнего Алабы.

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В комментарии ворвался Тони Кроос, которым одной фразой спровоцировал новую дискуссию. "Немедленно отдай дедушкины тапки", – написал немец. Другие игроки Баварии были не столь критичными, ограничившись эмодзами или банальными фразами.

Напомним, Кроос выступает за Реал с 2014 года, перейдя из Баварии за 25 млн евро. Алаба пошел тем же путем через 7 лет, но подписал контракт с мадридцами на правах свободного агента.

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