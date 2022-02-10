Вінгер Реала Марко Асенсіо вважає, що зараз треба орієнтуватися не на Барселону або Атлетіко.

"Правда в тому, що ці команди надто далеко від нас. Зараз наш головний суперник – Севілья, яка найближче. Ми повинні залишатися постійними та триматися подалі від усіх конкурентів.

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Я не буду обирати між Барсою Хаві та Атлетіко Сімеоне. Барселона показує хороші результати. Це дві великі команди, які ми не повинні забувати. Кожна зі своїм стилем. Зазвичай вони наші конкуренти, вони складні, але ми завжди дивимося на себе", – заявив Асенсіо в інтерв'ю AS.

Додамо, що Реал впевнено очолює таблицю Прімери з 6 очками відриву від Севільї. Барселона відстає на 15 очок (четверте місце), Атлетіко на 17 (п'яте).

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