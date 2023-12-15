Англичанин летом присоединился к Хетафе, где пытается восстановить свой лучший уровень.

Тренер Довбика и Цыганкова откровенно – о шансах украинцев на титул чемпиона Испании: "У меня есть ощущение"

Согласно информации talkSPORT, за 22-летним вингером Хетафе, арендованным у Манчестер Юнайтед, следят сразу два топ-клуба – Барселона и Атлетико. "Синие" хотели выкупить Гринвуда у манкунианцев с завершением сезона, но теперь им придется столкнуться с конкуренцией.

Хетафе имеет право на 20% от суммы трансфера, если Манчестер Юнайтед продаст Гринвуда в другой клуб. В текущем сезоне Мейсон провел в Ла Лиге 12 матчей, забив два гола и отдав три ассиста.

Действующее соглашение нападающего с Манчестер Юнайтед завершается летом 2025 года.

Довбик доводит до слез и стыдит Левандовски, а Цыганков сбил Хави – испанские СМИ в восторге от украинцев и Жироны.