"Сейчас не время говорить о том, что мы сможем выиграть Ла Лигу, но время сказать, что мы команда, которая стремится играть в еврокубках. Мне это очень ясно, и игроки это показывают.

Довбик признан лучшим игроком Жироны в ноябре

Через 10 туров увидим, есть ли возможности бороться за Ла Лигу, но мы еще не дошли до последней трети соревнований. Через 26 или 28 туров мы сможем увидеть, какова истинная цель Жироны, но к тому времени еще нужно пройти долгий путь.

Равенство, которое существует в Ла Лиге, означает, что если вы проигрываете две-три игры, вы значительно падаете в таблице. Кроме того, мы уверены, что ни Реал, ни Барса, ни Атлетико не собираются много терять очков. Чтобы быть в этом квартете, мы должны выигрывать, а это очень сложно. Я не смотрю дальше следующей игры, но у меня есть ощущение, что мы будем бороться за еврокубки", – рассказал Мичел в интервью Marca.

Напомним, что Жирона сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 41 баллом. Реал отстает от команды Довбика и Цыганкова на два пункта. В следующем туре каталонцы сыграют против Алавеса.

Довбик доводит до слез и стыдит Левандовски, а Цыганков сбил Хави – испанские СМИ в восторге от украинцев и Жироны.