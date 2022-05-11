Барселона и Астон Вилла согласовали все детали выкупа 29-летнего бразильца, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Барселона готовит тотальную чистку состава – неприкасаемых нет

Каталонцам пришлось идти на огромные уступки, чтобы окончательно избавиться от большой зарплаты Коутиньо, добавляет Mundo Deportivo. Зимой клубы заключили арендное соглашение, в котором был предусмотрен необязательный пункт выкупа за 40 млн евро. Впрочем, во время текущих переговоров Астон Вилла поставила жесткую планку в 20 млн, и Барселона согласилась. Все это выглядит мизером на фоне 135 млн евро, которые "кулес" заплатили Ливерпулю зимой 2018 года.

Общая статистика Коутиньо в Барсе выглядит скромно – 106 матчей, 25 голов и 14 ассистов.

Барселона в непростом матче победила Сельту – Араухо получил жуткую травму, покинув поле на карете скорой помощи