Барселона гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон и готовится к перестройке. "Блаугранас" хотят избавиться от более 10 игроков, сообщает издание Sport.

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Нето, Лангле, Мингеса, Умтити, Депай и Брейткуэйт должны ждать смены обстановки. Барселона ищет для них варианты как аренды, так и трансфера. Впрочем, боссам клуба нужно сильно постараться, чтобы вытолкать этих футболистов, ведь ни один не хочет покидать Барсу и терять в зарплате.

Источник уверяет, что в Барселоне нет неприкасаемых. Каталонцы готовы продать кого угодно, если поступит хорошее предложение. Больше всего заработать клуб планирует на продаже Фрэнки де Йонга и Сержиньо Деста.

Также Барселона подыскивает направления для аренды Бальде и Пуча. Адама Траоре и Люк де Йонг вернутся в Вулверхэмптон и Севилью после аренды.

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