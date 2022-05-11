Барселона та Астон Вілла узгодили всі деталі викупу 29-річного бразильця, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Барселона готує тотальну чистку складу – недоторканних немає

Каталонцям довелося йти на величезні поступки, щоб остаточно позбутися великої зарплати Коутінью, додає Mundo Deportivo. Взимку клуби уклали орендну угоду, в якій був передбачений необов'язковий пункт викупу за 40 млн євро. Втім, під час поточних переговорів Астон Вілла поставила жорстку планку у 20 млн, і Барселона таки погодилась. Все це виглядає мізером на тлі 135 млн євро, які "кулес" заплатили Ліверпулю взимку 2018-го року.

Загальна статистика Коутінью в Барсі виглядає скромно – 106 матчів, 25 голів та 14 асистів.

Барселона у непростому матчі перемогла Сельту – Араухо зазнав моторошної травми, покинувши поле на кареті швидкої