Форвард Барселоны Усман Дембеле может остаться в испанском гранде на более длительный срок.

Контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до 2024 года, но "блаугранас" хотел бы пролонгировать соглашение, сообщает Diario Sport.

Клаусула Дембеле снизилась до 100 миллионов евро, летом игрок может уйти за полцены

Клуб хочет начать переговоры к концу сезона. Сам Усман счастлив в Барселоне, а Хави считает француза одним из столпов будущего проекта. Также Барселона хочет избежать ситуации, возникшей в прошлом сезоне, когда решение о предстоящем Дембеле было принято в последние дни. Примечательно, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи хочет провести переговоры с Усманом во время ЧМ-2022 в Катаре.

В настоящее время с вингером могут продлить контракт до 2025-го года, но в планах Барселоны более долгое сотрудничество. В текущем сезоне Дембеле провел 26 матчей в составе каталонцев, у которых отличился 5 голами и 9 ассистами.

Франция обыграла Англию в досрочном финале ЧМ-2022 – Кейн драматично повторил Бекхэма, Гризманн и Жиру решили все