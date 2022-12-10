Встречались две лучшие команды Европы последних лет 5, если не больше. Правда, они между собой играют не очень часто. Речь идет об официальных поединках, потому что их общее количество 31. Изюминкой можно считать своеобразное распределение сфер влияния. Франция никогда не проигрывала Англии на чемпионатах Европы (2 победы и 3 ничьих). Зато на Мундиалях всегда сильнее были "Три льва" (две победы). Вот только в последний раз они встречались, когда ни один игрок нынешних сборных еще даже не родился, – на ЧМ-1982.

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Неписаную истину о том, что победный состав не меняют, взяли на вооружение оба тренера. Стартовые одиннадцати полностью повторяли те, которые были в 1/8 финала. В то же время это лучшие варианты из возможных. К счастью, травмы не испортили топовый матч стадии четвертьфинала катарского чемпионата мира, хотя были опасения относительно готовности Деклана Райса. Команды были полностью готовы выяснять, чья прагматичная система работает лучше.

Франция ожидаемо начала с активности на левом фланге. Туда к реактивным Тео и Мбаппе смещался Рабьо. Как бы они ни пытались расшатать оппонентов, те ошибок не допускали. Англия, отдав контроль, резко выбегала в контратаки. Попытки и Саки, и Фодена завершились на подступах к штрафной. Далее "Ле Бле" проверили противоположный фланг. Там хватало даже двух игроков. Дембеле и Гризманн дважды разрезали оборону. Первая попытка завершилась угловым, а вторая – навесом на Жиру. Подача была неудобной, но Оливье все равно сумел пробить. Без проблем для Пикфорда, но звоночек для центрбеков. За форвардом Милана нужно следить повнимательнее.

Вот и французы показали, что умеют включаться. Хендерсон обрезался, и Рабьо помчался в контратаку. Повезло, что последний пас Мбаппе получился неточным. Делать выводы? Похоже, это не об англичанах. Буквально через 2 минуты еще одна контратака. В этот раз Килиан рванул в центр, посеяв хаос в обороне англичан. Структура рассыпалась на глазах. Накрыть Чуамени было просто некому. Хавбек Реала мощно пальнул из-за пределов штрафной. Пикфорду осталось только наорать на своих защитников. Достаточно быстрый гол, что должно было лишь посодействовать зрелищности.

Поначалу так и было. Кейн был полон решимости оперативно восстановить равновесие. Харри прорвался в штрафную – Льорис вовремя сблизился, претендовал на пенальти – Упамекано сфолил до линии, стрелял в ближнюю девятку – снова Льорис спас в эффектном прыжке. Голкипер явно не хотел портить себе праздник. Матч против Англии стал для Уго 143 в составе национальной команды. Это новый рекорд сборной Франции. Ранее первым был Лиллиан Тюрам (142).

Ближе к завершению первого тайма игра снова стала ровной. Однако осталась интересной и интенсивной. У Мбаппе был шанс забить гол турнира. Все для него сделали партнеры, но Килиан пробил очень неточно. Гениальное взаимодействие Гризманна и Тео во время розыгрыша штрафного было потрачено зря. Но справедливости ради стоит отметить, что на преимущество в два мяча подопечные Дидье Дешама не наиграли.

Перерыв лучше провел Гарет Саутгейт. По крайней мере, на старте второго тайма его команда действовала гораздо лучше. Проснулся Беллингем. Его удар из зоны полукруга вытащил Льорис. Было очень красиво. Но Джуд умеет еще лучше. Пас пяткой на Саку, и того завалил Чуамени. Пенальти! Дуэль двух лидеров Тоттенхэма выиграл Кейн, разведя Льориса и мяч по разным углам. Это 53 гол нынешнего капитана. Харри сравнялся с Уэйном Руни в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии.

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Франция была не согласна с таким ходом событий, попытавшись мгновенно вернуть себе преимущество. Банальная скидка от Жиру вывела Рабьо на свидание с голкипером. Адриен почему-то решил не сближаться, пробивал под правую штангу. Пикфорд был готов к этому. Следом редкую возможность напомнить о себе получил Мбаппе. Килиан прорвался к лицевой линии и откатил назад. Жиру не смог подстроиться, а Дембеле банально проспал момент. Похоже, Усман не ожидал, что мяч дойдет до него. А уже никто не мешал бы пробить с линии вратарской.

Далее качели пошли в противоположную сторону. Пробивал Харри Магуайр, после стандарта, – мяч облизал стойку с внешней стороны. Тут же Сака отозвался на прострел Шоу. Тео проспал, но в последний момент таки сумел помешать англичанину акцентированно пробить. Помните о качелях? Что ж, понеслись на противоположный край поля. Там снова бил Жиру. Пикфорд успел отреагировать и спас. Атака вторым темпом после углового. Гризманн подает, и уже никто и ничто не мешает Жиру. Оливье протиснул Магуайра и головой направил мяч в сетку! Франция снова впереди.

Все испортить мог Тео. Ну, не умеет он защищаться. Завалил в собственной штрафной Маунта. VAR подсказал рефери, что нужно ставить пенальти. Снова дуэль Кейна и Льориса, но итог другой. Уго угадал направление, но Харри и без того опозорился. Мяч предательски полетел на трибуны. Правда, чуть не в том направлении, где сидел Дэвид Бекхэм, который как никто другой знает, что такое – не забивать решающий пенальти на чемпионате мира.

15 минут оставалось у Англии, чтобы спастись. Однако подопечные Гарета Саутгейта смогли за это время заработать только один опасный штрафной. Больше ничего. Перспективный, кстати, и Рашфорд бил очень даже неплохо, но повторить трюк Нидерландов было не суждено. Франция сыграет в полуфинале ЧМ-2022 против Марокко.

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