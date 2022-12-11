Форвард Барселони Усман Дембеле може залишитись в іспанському гранді ще на більш тривалий термін.

Контракт Дембеле з Барселоною розрахований до 2024 року, але "блаугранас" хотіли б пролонгувати угоду, повідомляє Diario Sport.

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Клуб хоче розпочати переговори під кінець сезону. Сам Усман наразі щасливий у Барселоні, а Хаві вважає француза одним зі стовпів майбутнього проекту. Також Барселона хоче уникнути ситуації, яка виникла минулого сезону, коли рішення щодо майбутнього Дембеле було ухвалено в останні дні. Цікаво, що президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі хоче провести переговори з Усманом під час ЧС-2022 в Катарі.

Наразі з вінгером можуть продовжити контракт до 2025-го року, але в планах Барселони є більш довготривала співпраця. У поточному сезоні Дембеле провів 26 матчів у складі каталонців, у яких відзначився 5 голами та 9 асистами.

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