С июня по июль 2023 года Усмана Дембеле может покинуть Барселону за 50 миллионов евро.

Marca раскрыла детали нового контракта Усмана Дембеле с Барселоной. Источник утверждает, что после продления игроком контракта до июня 2024 года сумма отступных за него снизилась с 400 миллионов евро до 100 миллионов евро.

Барселона может заработать 22 миллиона на ровном месте – летнего новичка хотят забрать сразу 2 клуба АПЛ

Также сообщается, что Дембеле и вовсе может покинуть Барселону за 50 миллионов евро, но только в определённый период времени – с июня по июль 2023 года.

Напомним, что Дембеле подписал с Барселоной новый контракт 14 июля 2022 года. Соглашение рассчитано на два года.

В этом сезоне Дембеле является четвёртым игроком по частоте использования главным тренером команды Хави. Чаще наставник каталонцев использует только тер Штегена, Левандовски и Педри.

Барселона победила Осасуну – Левандовски получил первую за 9 лет красную, Пике завершил карьеру скандальным удалением