Барселона хочет продать Умтити для трансфера Де Лигта

Защитник Барселоны Самюэль Умтити может покинуть команду летом.

В прошлом сезоне Умтити был основным игроком Барселоны, но на протяжении этого года защитник нечасто появляется на поле из-за частых травм.

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Каталонский клуб пытается приобрести молодого защитника Аякса Маттейса Де Лигта. "Блаугранас" хотят продать Умтити для приобретения защитника нидерландского клуба, соббщает Telefoot.

В текущем сезоне в активе Умтити лишь 10 поединков за Барселону во всех турнирах и 1 голевая передача.

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