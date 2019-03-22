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Де Лигт сообщил Райоле, что хочет играть за Барселону – агент разозлился

09:14 185 Читати українською
Де Лигт сообщил Райоле, что хочет играть за Барселону – агент разозлился
Маттейс Де Лигт / twitter

Защитник Аякса и сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт определился со своим будущим.

19-летний защитник Аякса Маттейс Де Лигт сообщил Мино Райоле, который является его агентом, что хочет, чтобы его следующим клубом стала Барселона, утверждает Mundo Deportivo.

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Де Лигт твердо решил, что Камп Ноу – идеальный вариант для продолжения карьеры. Райола разгневан таким решением своего подопечного и считает, что переход в другой топ-клуб может быть более выгодным для защитника. Мино надеется, что игрок поменяет свое решение.

Ранее голландцем активно интересовались ПСЖ, Ливерпуль и Манчестер Сити. Недавно стало известно, что "блаугранас" предложили за Маттейса 60 млн евро.

Напомним, зимой Барселона уже оформила трансфер полузащитника Аякса Фрэнки де Йонга, который присоединится к каталонцам летом.

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Барселона Барселона Аякс Аякс Нидерланды Мино Райола Трансферы Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Барселоны
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