Барселона хоче продати Умтіті задля трансферу Де Лігта

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Мбаппе готовий попросити ПСЖ відпустити його в Реал – дві зірки мадридців можуть стати частиною трансферу
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"Українці відчули полегшення від свого пограбування". Люксембурзькі ЗМІ звинувачують у поразці суддю та невезінняЗбірна України — 13:40 2102
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"Чому бив Коноплянка? Він усе запоров". Екс-форвард – про перемогу України, яка може закінчитися грандіозним скандаломЄвро-2020 — 13:00 7236
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"Давайте натуралізуємо Родрігеса", або "Відскакувати теж треба вміти": реакція соцмереж на матч Люксембург – УкраїнаЄвро-2020 — 10:43 5282
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