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Барселона хоче продати Умтіті задля трансферу Де Лігта

12:50 206 Читать на русском
Барселона хоче продати Умтіті задля трансферу Де Лігта
Самюель Умтіті / Соцмережі

Захисник Барселони Самюель Умтіті може покинути команду влітку.

Минулого сезону Умтіті був основним гравцем Барселони, але впродовж цього року захисник не часто з’являється на полі через часті травми.

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Каталонський клуб намагається придбати молодого оборонця Аякса Маттейса Де Лігта. "Блаугранас" хочуть продати Умтіті задля придбання захисника нідерландського клубу, інформує Telefoot.

У поточному сезоні в активі Умтіті лише 10 поєдинків за Барселону в усіх турнірах та 1 гольова передача.

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