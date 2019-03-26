Барселона хоче продати Умтіті задля трансферу Де Лігта

Захисник Барселони Самюель Умтіті може покинути команду влітку.

Минулого сезону Умтіті був основним гравцем Барселони, але впродовж цього року захисник не часто з’являється на полі через часті травми.

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Каталонський клуб намагається придбати молодого оборонця Аякса Маттейса Де Лігта. "Блаугранас" хочуть продати Умтіті задля придбання захисника нідерландського клубу, інформує Telefoot.

У поточному сезоні в активі Умтіті лише 10 поєдинків за Барселону в усіх турнірах та 1 гольова передача.

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