Божевілля з Чигринським і ще 9 гравців – чому "вічний пошук" Барселони триває вже 10 років

Барселона вже 10 років шукає гідну пару Жерару Піке. За останню декаду в команду прийшов уже 10-й центральний захисник.

Не тільки Дмитро Чигринський не зумів закріпитись в основі Барси. Marca відзначає, що Джейсон Мурільйо став уже 10-м центрбеком у відчайдушних пошуках партнера для Піке. Каталонський клуб усе ще активно шукає захисника топ-класу. Практично під час кожного трансферного вікна Барселона змушена виходити на ринок. Цей процес уже видається чимсь вічним. Усе почалось 10 років тому, коли Хосеп Гвардіола підписав Піке – ключову фігуру в майбутніх успіхах команди.

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Та після того, як Карлес Пуйоль пішов на пенсію, партнерів Жерара змінювали, як рукавички. Були успішні спроби, як-от з переведенням Хав'єра Маскерано з центра поля в захист. Або ж трансфер Самюеля Умтіті, який зумів зробити різницю, але почав страждати через травми, а в якийсь момент став близьким до відходу з клубу.

Однак більше було провалів і конфузів. Мадридське видання виділяє 3 найбільш помилкові ставки керівництва Барси. Серед них і українець Дмитро Чигринський, компанію якому склали Жеремі Матьє та Алекс Сонг. Мурільйо – 10-й у списку придбань на проблемну позицію, і це насправді насторожує. Хто ж був до колумбійця?

Клеман Лангле (дата прибуття – сезон 2018/19)

Француз прийшов із Севільї за 36 млн євро та став приємним сюрпризом – здається, 23-річний захисник уже цілком адаптувався і реально здатен скласти конкуренцію Умтіті, навіть коли той відновиться. Встиг забити дебютний гол у Кубку Іспанії та отримати червону картку. Після провального матчу з Бетісом, в якому "синьо-гранатові" пропустили 4 голи вдома, став незамінною частиною крутої серії з 4-х сухих і переможних матчів у Прімері.

Марлон (2017/18)

Вальверде не переконав 23-річний бразилець, якого підписали за 5 млн євро. У підсумку Марлона продали на 1 мільйон дорожче в Сассуоло, хоча каталонці залишили за собою пріоритетне право викупу.

Єррі Міна (2017/18)

Земляк Мурільйо пробув у Барселоні всього 6 місяців, але клуб зробив на 24-річному гравцеві чудовий бізнес – вийшли на майже 20 млн євро у плюс. Менеджмент спрацював на 10 балів – після ЧС-2018 попит на нього зріс, а переможцем торгів вийшов Евертон.

Самюель Умтіті (2016/17)

Понад 2 десятки мільйонів євро витрачені не дарма. Один із небагатьох трансферних успіхів колишнього спортивного директора Барси Роберта Фернандеса. Умтіті у свої 25 став одним з найтоповіших захисників, та є один нюанс – хронічні проблеми з коліном чемпіона світу-2018.

Жеремі Матьє (2014/15)

Ще один представник чисельної колонії французьких оборонців. Заплатити за 31-річного Матьє 20 млн євро – прекрасна угода для Валенсії. Мало хто зрозумів сенс цього трансферу. Жеремі провалився на Камп Ноу.

Томас Вермален (2014/15)

Ще майже 20 мільйонів на вітер влітку 2014-го. Ніхто не сумнівається в його якості, але 33-річний бельгієць травмується кожні 2 місяці – таке витримати просто неможливо.

Алекс Сонг (2012/13)

Як і на Вермалені, лондонський Арсенал заробив на ньому 19 млн євро. Тіто Віланова бачив у камерунському опорнику центрбека, але схожий фокус з Маскерано виявився значно ефективніший. Сонг же провалився і в півзахисті, після чого його кар'єра пішла на спад.

Хав'єр Маскерано (2010/11)

Свої найкращі матчі відіграв на нерідній позиції центрального захисника. Влучне рішення Гвардіоли з часом стало тягарем для Маскерано, який захотів повернутись в опорну зону. Однак як мінімум у його скарбничці 2 трофеї Ліги чемпіонів і 5 – Прімери.

Дмитро Чигринський (2009/10)

Просто улюбленець іспанської преси. Період екс-захисника Шахтаря в Барселоні згадують і "смакують" фактично щороку. Marca називає трансфер 23-річного Чигринського за 25 млн євро божевіллям Гвардіоли: "Пеп був упертим у своєму прагненні придбати українця, але той став його найсуворішим провалом. Захисника продали через рік. Вину за помилку варто покласти на плечі Гвардіоли, який дуже наполягав на підписанні цього гравця". Дмитро провів у Барсі лише 14 матчів (трохи більше як тисячу хвилин), заробив 3 жовті картки і повернувся у Шахтар, принісши каталонцям лише 15 млн євро компенсації.

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