Барселона хочет, чтобы Фати выступал за клуб на протяжении всей жизни

"Официальных предложений не поступало, но был интерес со стороны некоторых клубов. Наш ответ был – нет. Он очень важен для будущего клуба. Ансу не продается. Он уникален тем, что перешел из молодежной команды в первую. Таких игроков, как он, немного и Барселона не может продать его, даже если это было бы экономически выгодным решением.

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Мы никогда не думали о том, чтобы продать Фати. Наоборот, мы должны помогать ему расти и сделать так, чтобы он подписал новый контракт в будущем, чтобы играл здесь всю жизнь. Он подписал контракт как игрок Барселоны Б. Теперь мы планируем перевести его в первую команду. Он перемещается в первую команду, потому что заслуживает этого.

Ему всего 17, давайте не будем давить на него. Теперь он должен играть и тренироваться с лучшими. Пусть он присоединится к команде. Роль, которая его ждет, будет определена в зависимости от необходимости. Еще слишком рано", – цитирует Бартомеу Sport.es.

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