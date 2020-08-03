Барселона хоче, щоб Фаті виступав за клуб протягом усього життя

"Офіційних пропозицій не надходило, але був інтерес з боку деяких клубів. Наша відповідь була – ні. Він дуже важливий для майбутнього клубу. Ансу не продається. Він унікальний тим, що перейшов з молодіжної команди в першу. Таких гравців, як він, небагато, і Барселона не може продати його, навіть якщо це було б економічно вигідним рішенням.

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Ми ніколи не думали про те, щоб продати Фаті. Навпаки ми повинні допомагати йому рости і зробити так, щоб він підписав новий контракт в майбутньому, щоб грав тут все життя. Він підписав контракт як гравець Барселони Б. Тепер ми плануємо перевести його в першу команду. Він переміщається в першу команду, тому що заслуговує на це.

Йому лише 17, давайте не будемо тиснути на нього. Тепер він повинен грати і тренуватися з найкращими. Нехай він приєднається до команди. Роль, яка на нього чекає, буде визначена залежно від необхідності. Ще дуже рано", – цитує Бартомеу Sport.es.

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