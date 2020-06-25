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"Не нужно сходить с ума": отец Фати прокомментировал слухи о 150 млн от Манчестер Юнайтед

11:50 - Читати українською
"Не нужно сходить с ума": отец Фати прокомментировал слухи о 150 млн от Манчестер Юнайтед
Ансу Фати / AS

Бори Фати дал однозначный ответ относительно дальнейших планов своего сына – 17-летнего форварда Барселоны Ансу Фати.

"Мы всегда наслаждаемся Барсой. Это часть футбола, и мы рады этому. Не нужно сходить с ума. Месси находится над всеми футболистами, таких, как он, просто нет. Если вы рядом с Месси, то должны благодарить Бога и учиться.

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150 млн от Манчестер Юнайтед за Ансу – это неправда, я не знаю, откуда это. Нам здесь комфортно. Те, кто едет, потом хотят вернуться в Барсу, о чем здесь говорить? Ансу наслаждается своими мечтами, чего еще желать? Впереди еще долгий путь, играть в Барсе – это серьезный вызов", – приводит слова Фати-старшего AS.

В нынешнем сезоне Ла Лиги юный Фати провел 17 матчей, в которых отметился 5 голами и ассистом.

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