У защитника Бетиса Марка Бартры есть шансы вернуться в родной клуб. В его услугах заинтересован Хави Эрнандес.

Представитель Барселоны уже контактировал с 30-летним защитником по поводу возможного трансфера, утверждает Sport.es .

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Одним из главных инициаторов перехода выступил нынешний наставник "блаугранас", который помнит Бартру и хотел бы видеть его в команде. Сам Марк предварительно готов присоединиться, потому что считает Хави своим учителем и имеет приятные воспоминания о Барсе.

Напомним, испанец выступал в футболке каталонцев до 2016-го, пока не перебрался в Боруссию Дортмунд. С 2018-го он играет за Бетис и уже успел провести 124 официальных поединка.

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