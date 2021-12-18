Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес будет делать ставку на молодых исполнителей.

Барселона будет отклонять все предложения по 6 футболистам, среди которых оказались: Рональд Араухо, Гави, Нико Гонсалес, Педри, Ансу Фати и вратарь Марк-Андре тер Штеген, сообщает Diario Sport.

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Тяжелое финансовое положение каталонцев делает всех других представителей "блаугранас" доступными на трансферном рынке. Наставник Барсы Хави Эрнандес уже неоднократно заявлял, что команда нуждается в усилении.

Напомним, каталонцы вылетели из группового этапа ЛЧ, а после 16-ти туров Ла Лиги они располагаются только на 8-й строчке.

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