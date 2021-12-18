Захисник Бетіса Марк Бартра має шанси повернутися до рідного клубу. У його послугах зацікавлений Хаві Ернандес.

Представник Барселони вже контактував із 30-річним оборонцем щодо можливого трансферу, стверджує Sport.es.

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Одним із головних ініціаторів переходу виступив нинішній наставник "блаугранас", який пам'ятає Бартру й хотів би бачити його в команді. Сам Марк попередньо готовий приєднатись до команди, адже вважає Хаві своїм вчителем і має приємні спогади про Барсу.

Нагадаємо, іспанець виступав у футболці каталонців до 2016-го, допоки не перебрався у Борусію Дортмунд. З 2018-го він грає за Бетіс і вже встиг провести 124 офіційні поєдинки.

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