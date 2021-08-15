Вингер Барселоны может вернуться в Серию А, где когда-то выступал за Интер. В услугах Коутиньо заинтересован Лацио.

Барселона отчаянно ищет клуб для Коутиньо, игра которого явно не соответствует высокой зарплате. Рональд Куман не рассчитывает на 29-летнего бразильца, который в прошлом сезоне вышел на поле лишь 14 раз. На первый матч нового чемпионата вингер не заявлен.

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Спасти каталонцев может римский Лацио, который готов приютить бразильца в случае ухода Хоакина Корреа. Аргентинцем интересуется Интер, который предлагает 30 млн евро. Коутиньо может переехать в Рим в качестве замены для Корреа. Повышает шансы на переход тот факт, что Барса якобы готова платить половину зарплаты Филиппе, сообщает Football Italia со ссылкой на GdS.

Очевидно, что речь идет об аренде. Для Барселоны это не впервые – она ​​уже одалживала бразильца Баварии в сезоне 2019/20. Напомним, Коутиньо в начале 2018-го обошелся каталонцам в 135 млн евро.

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