Миралем Пьянич, Самюэль Умтити и Филиппе Коутиньо оказались вне заявки Барселоны на первый официальный матч сезона. Также против команды из Сан-Себастьяна не сыграет и талант молодежки Алекс Кольядо, аренда которого в другой клуб сорвалась. Рональд Куман продолжает намекать указанным игрокам, что не рассчитывает на них. Очевидно, им все еще попытаются подыскать другие клубы до закрытия трансферного окна.

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Не выйдут на поле также тер Штеген, Дембеле, Фати, Мингеса и Агуэро. Все они травмированы, а аргентинец еще и не зарегистрирован Ла Лигой как игрок Барсы. Зато в списке есть новички – Рэй Манай, Эрик Гарсия и Мемфис Депай, которые успешно заявлены на сезон 2021/22. Де Йонг, Лангле и Гави, которые имели определенные проблемы со здоровьем, успели восстановиться.

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