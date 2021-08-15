Вінгер Барселони може повернутися в Серію А, де колись виступав за Інтер. У послугах Філіппе Коутінью зацікавлений Лаціо.

Барселона відчайдушно шукає клуб для Філіппе Коутінью, гра якого явно не відповідає високій зарплатні. Рональд Куман не розраховує на 29-річного бразильця, який у минулому сезоні вийшов на поле лише 14 разів. На перший матч нового чемпіонату вінгер не заявлений.

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Врятувати каталонців може римський Лаціо, який готовий прихистити бразильця у випадку відходу Хоакіна Корреа. Аргентинцем цікавиться Інтер, який пропонує 30 млн євро. Коутінью може переїхати в Рим як заміна для Корреа. Підвищує шанси на перехід той факт, що Барса начебто готова платити половину зарплати Філіппе, повідомляє Football Italia з посиланням на GdS.

Очевидно, що мова йде про оренду. Для Барселони це не вперше – вона вже позичала бразильця Баварії у сезоні 2019/20. Нагадаємо, Коутінью на початку 2018 року обійшовся каталонцям у 135 млн євро.

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