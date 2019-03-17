Барселона готова активировать клаусулу Гризманна и платить ему огромную зарплату

Нападающий Атлетико Гризманн может покинуть мадридский клуб по окончании текущего сезона.

Гризманн задумался о своем будущем после вылета Атлетико из Лиги чемпионов. Побудить француза покинуть Мадрид может Барселона, которая снова заинтересована в трансфере чемпиона мира, сообщает L'Équipe.

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В контракте Гризманна прописана сумма выкупа в размере 200 млн евро, но до июня 2019 года она составляет 120 млн. Каталонцы надеются убедить Антуана сменить клуб, предложив ему 5-летний контракт с зарплатой в 16 млн евро за сезон.

Напомним, прошлым летом Барселона настойчиво пыталась купить Гризманна. Француз даже снял специальный фильм, в котором сообщил о своем решении остаться в Мадриде.

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Контракт 27-летнего футболиста с Атлетико рассчитан до лета 2023 года. В составе "матрасников" он провел 248 матчей, в которых забил 130 голов и сделал 48 голевых передач.