Месси зарабатывает больше всех среди футболистов – месячные доходы поражают

Издание L'Equipe опубликовало ежегодный отчет с самыми большими месячными доходами футболистов.

Больше всего среди футболистов в 2018-м году зарабатывал нападающий Барселоны Лионель Месси, прибыль футболиста составила впечатляющие 8,3 миллиона евро в месяц.

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Второй – Криштиану Роналду, который за месяц получает 4,7 миллиона евро, тройку замыкает игрок Атлетико Антуан Гризманн с доходами в 3,3 миллиона евро.

Также в первую десятку вошли Неймар, Луис Суарес, Гарет Бэйл, Филиппе Коутиньо, Алексис Санчес, Килиан Мбаппе и Месут Озил.

Мбаппе за четверть миллиарда, Месси позади Дибалы, Роналду вне десятки – топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES