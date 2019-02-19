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Гризманн и Канте вошли в топ-30 самых влиятельных европейцев в возрасте до 30 лет по версии Forbes

18:52 44 Читати українською
Гризманн и Канте вошли в топ-30 самых влиятельных европейцев в возрасте до 30 лет по версии Forbes
Антуан Гризманн и Н'Голо Канте / Фото programme-tv

Журнал Forbes опубликовал 30 самых влиятельных европейцев в возрасте до 30-лет в категории "Спорт и гейминг".

Форвард Атлетико Антуан Гризманн и хавбек Челси Н'Голо Канте попали в топ-30 самых влиятельных европейцев в возрасте до 30 лет по версии известного издания Forbes.

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Стоит отметить, что в 2018 году Гризманн и Канте стали чемпионами мира в составе сборной Франции.

Напомним, Forbes ежегодно публикует рейтинг 30 до 30 в который попадают наиболее влиятельные и перспективные представители искусства, спорта, финансов, шоу-бизнеса, науки и других сфер деятельности.

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Теги
Франция Франция Франция Н'Голо Канте Н'Голо Канте Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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