Барселона готова активувати клаусулу Грізманна і платити йому величезну зарплату

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн може покинути мадридський клуб після закінчення поточного сезону.

Грізманн задумався про своє майбутнє після вильоту Атлетіко з Ліги чемпіонів. Спонукати француза покинути Мадрид може Барселона, яка знову зацікавлена в трансфері чемпіона світу, повідомляє L’Équipe.

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У контракті Грізманна прописана сума викупу у розмірі 200 млн євро, але до червня 2019 року вона становить 120 млн. Каталонці сподіваються переконати Антуана змінити клуб, запропонувавши йому 5-річний контракт із зарплатнею у 16 млн євро за сезон.

Нагадаємо, минулого літа Барселона наполегливо намагалася купити Грізманна. Француз навіть зняв спеціальний фільм, в якому повідомив про своє рішення залишитися в Мадриді.

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Контракт 27-річного футболіста з Атлетіко розрахований до літа 2023 року. У складі "матрацників" він провів 248 матчів, в яких забив 130 голів і зробив 48 гольових передач.