toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ШАХТАР РЕАЛ МАДРИД - СЕЛЬТА

Барселона готова активувати клаусулу Грізманна і платити йому величезну зарплату

09:55 1596 Читать на русском
Барселона готова активувати клаусулу Грізманна і платити йому величезну зарплату
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн може покинути мадридський клуб після закінчення поточного сезону.

Грізманн задумався про своє майбутнє після вильоту Атлетіко з Ліги чемпіонів. Спонукати француза покинути Мадрид може Барселона, яка знову зацікавлена в трансфері чемпіона світу, повідомляє L’Équipe.

Грізманн та Канте увійшли в топ-30 найвпливовіших європейців віком до 30 років за версією Forbes

У контракті Грізманна прописана сума викупу у розмірі 200 млн євро, але до червня 2019 року вона становить 120 млн. Каталонці сподіваються переконати Антуана змінити клуб, запропонувавши йому 5-річний контракт із зарплатнею у 16 млн євро за сезон.

Нагадаємо, минулого літа Барселона наполегливо намагалася купити Грізманна. Француз навіть зняв спеціальний фільм, в якому повідомив про своє рішення залишитися в Мадриді.

Мессі заробляє найбільше серед футболістів – місячні прибутки вражають

Контракт 27-річного футболіста з Атлетіко розрахований до літа 2023 року. У складі "матрацників" він провів 248 матчів, в яких забив 130 голів і зробив 48 гольових передач.

Теги
Барселона Барселона Іспанія Головне Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
5
хв
Дженоа
13:30
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук