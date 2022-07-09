Барселона решила хорошенько проучить Усмана Дембеле и его агента за жадность.

Продление контракта теперь зависит только от клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Дембеле согласился на 2-летний контракт с 40% уменьшением зарплаты. Эти условия кажутся унизительными для чемпиона мира, который еще зимой выбивал повышение гонорара и большие комиссионные для агента. Впрочем, теперь крутит носом уже Барса. Каталонцы параллельно ведут трансфер вингера Лидса Рафиньи и могут отказаться даже от дешевого Дембеле.

Напомним, Барселона приобрела француза в 2017 году у Боруссии Д за 140 млн евро. Статистика вингера в футболке "кулес" – 149 матчей, 32 гола, 34 ассиста.

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