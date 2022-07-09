Барселона вирішила добряче провчити Усмана Дембеле і його агента за жадібність.

Продовження контракту тепер залежить суто від клубу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Дембеле погодився на 2-річний контракт із 40% зменшенням зарплатні. Ці умови здаються принизливим для чемпіона світу, який ще взимку вибивав підвищення гонорару та великі комісійні для агента. Втім, тепер крутить носом вже Барса. Каталонці паралельно ведуть трансфер вінгера Лідса Рафіньї і можуть відмовитися навіть від дешевого Дембеле.

Нагадаємо, Барселона придбала француза у 2017 році в Борусії Д за 140 млн євро. Статистика вінгера у футболці "кулес" – 149 матчів, 32 голи, 34 асисти.

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