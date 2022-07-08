Барселона и Тоттенхэм официально закрыли переход Лангле
22:20 - Читати українською
Защитник Клеман Лангле ожидаемо продолжит карьеру в Северном Лондоне.
Тоттенхэм на своем официальном сайте подтвердил годовую аренду француза. Пункт выкупа не предусмотрен.
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4 года назад Барселона приобрела Лангле у Севильи за 36 млн евро. В футболке "кулес" центрбек провел 158 матчей и забил 7 голов. Француз не входил в планы главного тренера каталонцев Хави Эрнандеса, потому получил разрешение искать новую команду.
Добавим, что Лангле стал пятым летним новичком Тоттенхэма после Форстера, Перишича, Биссума и Ришарлисона.
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