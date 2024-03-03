Каталонский клуб не смог полностью компенсировать дефицит в бюджете, информирует AS.

Зарабатывают 1 миллиард евро: Тебас ответил, превратится ли Барселона в новый Аякс

Ла Лига установила для Барселоны потолок зарплат на уровне 204 млн евро, но пока этот пункт расходов составляет почти 400 млн. "Кулес" планировали получить 40 млн за Barça Studios, однако компания Libero нарушила договоренности. Дополнительной проблемой стал переезд на Монжуик, который приносит минимальные доходы от билетов, продажи атрибутики и тому подобное.

Барселона рассчитывает на три вспомогательных сценария – возвращение на обновленный Камп Ноу в ноябре, подписание крупного контракта с поставщиком экипировки или продажа важных игроков. Последний вариант наименее желателен, зато оперативный. Жоан Лапорта должен найти решение до начала нового сезона.

Барселона отклонила два космических предложения Баварии по Араухо