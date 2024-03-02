Недавно журналист Саймон Хупер заявил, что Барселона рискует стать новым Аяксом. Мол, каталонцы будут продолжать выращивать талантливых игроков, но те будут искать счастья в других клубах, поскольку "блаугранас" превратятся во второсортную команду. Ответ Тебаса был категоричным.

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"Этого не произойдет. Барса выберется из ситуации, в которой оказалась. Они имеют двух-трех футболистов высочайшего уровня, которых можно продать, решить большинство проблем и получить доход. У них много возможностей.

Это клуб, который зарабатывает почти 1 миллиард евро. Они не превратятся в условный Аякс. Как и многие другие клубы, Барса переживает сложный период. Но они еще не вылетели из Лиги чемпионов, могут выиграть Ла Лигу. Нет предпосылок для столь катастрофических выводов относительно Барсы", – цитирует функционера издание AS.

Добавим, что несмотря на большие долги каталонцы начали реконструкцию Камп Ноу на 110 тысяч зрителей. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в более чем миллиард евро.