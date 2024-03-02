Зарабатывают 1 миллиард евро: Тебас ответил, превратится ли Барселона в новый Аякс
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что финансовые проблемы каталонского клуба являются сильно преувеличенными.
Недавно журналист Саймон Хупер заявил, что Барселона рискует стать новым Аяксом. Мол, каталонцы будут продолжать выращивать талантливых игроков, но те будут искать счастья в других клубах, поскольку "блаугранас" превратятся во второсортную команду. Ответ Тебаса был категоричным.
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"Этого не произойдет. Барса выберется из ситуации, в которой оказалась. Они имеют двух-трех футболистов высочайшего уровня, которых можно продать, решить большинство проблем и получить доход. У них много возможностей.
Это клуб, который зарабатывает почти 1 миллиард евро. Они не превратятся в условный Аякс. Как и многие другие клубы, Барса переживает сложный период. Но они еще не вылетели из Лиги чемпионов, могут выиграть Ла Лигу. Нет предпосылок для столь катастрофических выводов относительно Барсы", – цитирует функционера издание AS.
Добавим, что несмотря на большие долги каталонцы начали реконструкцию Камп Ноу на 110 тысяч зрителей. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в более чем миллиард евро.