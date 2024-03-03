Каталонський клуб не зміг повністю компенсувати дефіцит у бюджеті, інформує AS.

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Ла Ліга встановила для Барселони стелю зарплат на рівні 204 млн євро, але наразі цей пункт витрат складає майже 400 млн. "Кулес" планували отримати 40 млн за Barça Studios, проте компанія Libero порушила домовленості. Додатковою проблемою став переїзд на Монжуїк, який приносить мінімальні прибутки від квитків, продажу атрибутики тощо.

Барселона розраховує на три допоміжні сценарії – повернення на оновлений Камп Ноу в листопаді, підписання великого контракту з постачальником екіпірування або продаж важливих гравців. Останній варіант найменш бажаний, проте оперативний. Жоан Лапорта повинен знайти рішення до початку нового сезону.

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