Бавария зимой отчаянно пыталась усилить центр защиты. Фаворитом Томаса Тухеля был Рональд Араухо. Тренер лично звонил центрбеку, чтобы склонить того к трансферу.

Хави не изменил своего решения по уходу – тренер Барселоны четко определился со своим будущим

Мюнхенцы через агентов сделали Барселоне два предложения, сообщает Mundo Deportivo. Бавария готова была заплатить 70 миллионов евро сразу и еще 20 млн обещала бонусами. После первого отказа немецкий клуб улучшил предложение – 80 млн евро плюс 10 млн бонусов.

Барса отказалась продавать Араухо. В Каталонии видят Рональда будущим капитаном и начали переговоры по новому контракту. Сам уругваец также не горит желанием покидать Барселону даже ради большей зарплаты.