Барселона отклонила два космических предложения Баварии по Араухо
Уругвайский защитник Барселоны Рональд Араухо мог зимой сменить клуб.
Бавария зимой отчаянно пыталась усилить центр защиты. Фаворитом Томаса Тухеля был Рональд Араухо. Тренер лично звонил центрбеку, чтобы склонить того к трансферу.
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Мюнхенцы через агентов сделали Барселоне два предложения, сообщает Mundo Deportivo. Бавария готова была заплатить 70 миллионов евро сразу и еще 20 млн обещала бонусами. После первого отказа немецкий клуб улучшил предложение – 80 млн евро плюс 10 млн бонусов.
Барса отказалась продавать Араухо. В Каталонии видят Рональда будущим капитаном и начали переговоры по новому контракту. Сам уругваец также не горит желанием покидать Барселону даже ради большей зарплаты.