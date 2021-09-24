Полузащитник Барселоны Серхи Роберто не опускает руки после очередной потери очков в поединке с Кадисом (0:0).

"Для меня попадание в топ-4 не имеет значения, это само собой ясно. Мы должны бороться за чемпионство. Мы – Барселона, у нас очень хороший состав.

Барселона уже контактировала с первым кандидатом на пост главного тренера

Наша команда должна бороться за победу в Ла Лиге. Не думаю, что в других командах состав лучше, чем у нас. Я убежден, что эта команда добьется успеха", – цитирует Eurosport.

После 5-ти туров испанского первенства Барса расположилась на 7-й строчке, а главный тренер команды Рональд Куман находится в шаге от увольнения.

Барселона в меньшинстве расписала ничью с Кадисом – Куман был удален и вплотную приблизился к отставке